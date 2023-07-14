«Не знаем, что будет завтра»: Госдеп отказался гарантировать Украине членство в НАТО
Североатлантический альянс не желает быть в прямом конфликте с Россией, а потому пока не может сделать Украине официальное приглашение.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявила официальный представитель Госдепа Андреа Калан.
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У нее поинтересовались, почему на саммите НАТО так и не было принято решение о приглашении Украины в НАТО.
«Война идет – это препятствует членству в НАТО. Плюс нужно провести целый ряд реформ. То, что идет война, это много значит, потому что НАТО не хочет быть в прямом конфликте с Россией», – признала Калан.
По ее словам, пока нельзя сказать, будет ли приглашение позже.
«Мы не можем сказать, что может быть завтра. Но что мы знаем сегодня – это то, что нужно помочь Украине максимально защищаться, бороться с российской агрессией. И кроме этого, нужно показать Путину, что НАТО едино», – подчеркнула представитель Госдепа.
При этом она добавила, что Запад будет «продолжать помогать Украине бороться».
Спасибо!
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