«Не знаем, что будет завтра»: Госдеп отказался гарантировать Украине членство в НАТО

Игорь Шкапа.  
14.07.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Североатлантический альянс не желает быть в прямом конфликте с Россией, а потому пока не может сделать Украине официальное приглашение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявила официальный представитель Госдепа Андреа Калан.

Североатлантический альянс не желает быть в прямом конфликте с Россией, а потому пока не...

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У нее поинтересовались, почему на саммите НАТО так и не было принято решение о приглашении Украины в НАТО.

«Война идет – это препятствует членству в НАТО. Плюс нужно провести целый ряд реформ. То, что идет война, это много значит, потому что НАТО не хочет быть в прямом конфликте с Россией», – признала Калан.

По ее словам, пока нельзя сказать, будет ли приглашение позже.

«Мы не можем сказать, что может быть завтра. Но что мы знаем сегодня – это то, что нужно помочь Украине максимально защищаться, бороться с российской агрессией. И кроме этого, нужно показать Путину, что НАТО едино», – подчеркнула представитель Госдепа.

При этом она добавила, что Запад будет «продолжать помогать Украине бороться».

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