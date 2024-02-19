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Украинских военнослужащих и раньше плохо обучали обращению с западной техникой, а сейчас их бросают в бой вообще без всякой подготовки.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, насколько хорошо украинские военнослужащие обучаются использованию западной техники.

«Те, кто изначально проходил обучение, прошёл базовую подготовку по этому вопросу. Так, чтобы они могли запустить двигатель, заставит его двигаться вперёд, повернуть налево или направо. Но они не знали, как действовать в бою, как совершить бросок в укрытие. Они не знают ни одной базовой тактики. Некоторые из украинских операторов неплохо справляются с «Брэдли». Есть пара видеороликов, на которых видно, ка они очень впечатляюще обращаются с «Брэдли». Но это скорее случайность, чем задумка», – сказал эксперт.

Риттер подчеркнул, что сейчас ситуация стала ещё хуже.

«Дело в том, что они не получили необходимого уровня подготовки. И это в те времена, когда мы давали им максимальную подготовку. А сегодня, когда они забирают ребят, те буквально через восемь дней попадают на линию фронта. У них отсутствует какая-либо подготовка, они не знают, как обращаться с этим оборудованием. А те, кто знают, гибнут, получают ранения или попадают в плен», – подытожил он.