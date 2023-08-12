«Не знают, куда девать деньги» – военкор о зарплатах бойцов армии России

Вадим Москаленко .  
12.08.2023 00:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Зарплаты и выплаты в российской армии настолько огромны, что прошедшие боевые действия – не знают, куда девать деньги.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зарплаты и выплаты в российской армии настолько огромны, что прошедшие боевые действия – не...

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«Сначала в Корпусе (НМ ДНР – прим.) зарплаты у мобилизованных были тридцать тысяч рублей. За участие в боевых действиях какие-то надбавки были, но до сорока-пятидесяти доходило.

И тут пришла Россия, и у простых бойцов зарплаты сразу подскочили под двести тысяч. Плюс – тут же начали выплачиваться за боевые, за ранения. Я знаю одного замкомвзвода, под шестьдесят лет, получил несколько контузий. А выплаты по ранению три миллиона. И он говорит: «Я себе уже квартиру новую купил, детям купил по квартире, автомобиль себе хороший. Куда деньги девать – не знаю». Такие в нашей армии выплаты, никаких проблем нет», – сказал Хайруллин.

Он также обвинил некоторых военных корреспондентов, что они ради своих дружков-олигархов вводят в заблуждение общественность и Верховного главнокомандующего.

«Семён Пегов начал озвучивать на встрече с президентом, что наши парни не получают боевых. Ну да, есть некоторые подразделения, которые до сих пор не входят в систему Министерства обороны. Они не должны находиться на передовой, но до сих пор находятся. И в этих подразделениях как раз и существует проблема задержки, непрозрачного финансирования, и всего остального.

А Пегов и Сладков, я знаю, находятся очень близко к руководителям этих подразделений и ведомств. И поэтому он Путину и не сказал, какое подразделение имели в виду», – подытожил военкор.

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