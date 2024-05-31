«Не знают реальной войны»: в Киеве смеются над инструкторами НАТО

Никакие натовские инструкторы не смогут обучить ВСУ ведению реальной современной войны против превосходящего противника.

Об в эфире интернет-канала «Politeka» заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю, что какие-либо натовские инструкторы могут быть на Украине более эффективны, чем наши парни, которые в данный момент, допустим, ограниченно-годные, прошли горнилом многих боев. Я не верю, что натовцы могут быть более эффективными.

В обучение овладением некоторыми видами вооружения натовского, да, согласен. В плане тактики ведения боя, в различных условиях ведения боя, я не верю, что они эффективны. Наше подразделение на протяжении большой войны участвовало в некоторых вот таких вот обучающих программах со стороны натовских инструкторов из разных стран мира. Ну, на самом деле, они приезжали, расправив плечи, пытаясь нам что-то рассказать. Мы их слушали, примерно до первого обеда совместно. Потом мы садились и говорили: «Так, парни, а теперь слушайте, как мы воюем». И мы начинали рассказывать реальности нашего боя в разных местах, где мы уже на тот момент побывали», – сказал Прошинский.