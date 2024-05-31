«Не знают реальной войны»: в Киеве смеются над инструкторами НАТО
Никакие натовские инструкторы не смогут обучить ВСУ ведению реальной современной войны против превосходящего противника.
Об в эфире интернет-канала «Politeka» заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не верю, что какие-либо натовские инструкторы могут быть на Украине более эффективны, чем наши парни, которые в данный момент, допустим, ограниченно-годные, прошли горнилом многих боев. Я не верю, что натовцы могут быть более эффективными.
В обучение овладением некоторыми видами вооружения натовского, да, согласен. В плане тактики ведения боя, в различных условиях ведения боя, я не верю, что они эффективны. Наше подразделение на протяжении большой войны участвовало в некоторых вот таких вот обучающих программах со стороны натовских инструкторов из разных стран мира. Ну, на самом деле, они приезжали, расправив плечи, пытаясь нам что-то рассказать. Мы их слушали, примерно до первого обеда совместно. Потом мы садились и говорили: «Так, парни, а теперь слушайте, как мы воюем». И мы начинали рассказывать реальности нашего боя в разных местах, где мы уже на тот момент побывали», – сказал Прошинский.
«У них буквально чуть ли не слезы на глазах, они говорили: «Так нельзя воевать, это неправильно, надо воевать по-другому». Рассказывали, что там должна быть подготовка, вертолетики летят, самолетики летят, всех бомбить будут. Авианосцы куда-то подошли, подводные лодки плывут. Связь через космос, связь терять нельзя. Мы тут связь иногда друг с другом не можем найти, не то, что там через космос с кем-то связаться. Поэтому эти все классные штуки в теории да, но никто из них не участвовал в такой войне и не дай бог им участвовать», – добавил снайпер.
Спасибо!
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