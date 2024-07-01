Не зря Шваб уволился: руководство форума в Давосе обвинили в домогательствах и дискриминации

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Расследование, проведенное The Wall Street Journal показало, что несмотря на свои декларируемые «благородные» цели, Мекка глобалистов – Всемирный экономический форум в Давосе – столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах и дискриминации в отношении женщин и чернокожих.

Материал газеты основан на разговорах под запись с десятками бывших и нынешних сотрудников форума и другими осведомленными людьми.

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Конфиденты издания сходятся на том, что «токсичная атмосфера» сложилась под руководством недавно покинувшего свой пост основателя и бессменного председателя ВЭФ Клауса Шваба, который, как пишет газета, сам неоднократно нарушал корпоративные правила.

По меньшей мере шесть сотрудниц форума потеряли работу или иным образом пострадали в карьерных возможностях из-за беременности или после возвращения из декретного отпуска.

Например, в 2017 году Шваб привлек к руководству одного из проекта для стартапов молодую женщину — в первые дни работы она узнала о своей беременности и сообщила об этом. Источники рассказали, что новость огорчила Шваба: он решил, что сотрудница не сможет продолжать работать в прежнем темпе и больше не подходит для новой руководящей должности. Ее увольнение списали на «короткий испытательный срок».

Еще шесть сотрудниц рассказали, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны старших менеджеров. Часть из них продолжает работать в организации. Две сотрудницы также сообщили, что пережили харассмент со стороны VIP-гостей на мероприятиях форума, в том числе в Давосе, где женскому персоналу поручили «быть на побегушках» у делегатов.

Недавно произошло сразу два инцидента, когда сотрудники пожаловались на то, что светлокожие менеджеры форума использовали по отношению к темнокожим «слово на букву Н» (N-word). Кроме того, темнокожие сотрудники обращались к руководству ВЭФ с жалобами на отсутствие карьерного роста или же его сознательное торможение.

Несколько лет назад Шваб пытался ввести возрастные ограничения. Он поручил главе отдела кадров уволить группу сотрудников старше 50 лет, чтобы снизить средний средний возраст работников организации.

Глава отдела кадров Паоло Галло (бывший топ-менеджер Всемирного банка) напомнил, что для увольнений должно быть веское основание, но вскоре после этого сам был уволен.

В ВЭФ отказали в запросе WSJ на интервью со Швабом. Представитель форума Янн Цопф заявил, что статья газеты «неверно характеризует» его организацию, культуру и «коллег, включая основателя». Из письменных ответов также следует, что форум и его сотрудники придерживаются «высоким стандартам» поведения и что сообщения о любых инцидентах будут расследованы.

С 2020 года официально поступило три жалобы о расовой дискриминации, по каждому заявлению были приняты меры, уточнил Цопф. Другие инциденты, связанные с увольнениями, в том числе беременных женщин, в организации объяснили результатами работы этих сотрудников либо проводившейся реструктуризацией компании.

В общем, перед нами тот случай, когда продвигаемая глобалистами идеология сожрала одного из своих же отцов. До судебных разбирательств, пока, правда, дело не дошло, однако тот факт, что Клаус Шваб решил предусмотрительно уйти в отставку, наводит на определенные выводы.