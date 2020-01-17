Неадекватную Польшу ждёт новый раздел – Монтян

17.01.2020, Киев, Игорь Петров

Нынешнее польское государство ведет себя нагло и забывает о преступлениях Польши во время Второй мировой войны. Польшу могут в очередной раз поделить, как только США перестанут ее поддерживать.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

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«Поляки могут договориться до очередного раздела. Очередной раздел Польши может произойти в случае серьезных геополитических сдвигов.

Если Россия начнет серьезную войну, если китайцы наконец нарастят силу и решат, что уже пора хлопать пиндосов. Тогда полякам припомнят все их выходки, сколько они чужих территорий отжали, все остальное.

Они, скажем так, не настолько большой народ чтобы так борзо себя вести. Они напоминают зайца в тамбуре, за которым стоит медведь: «кто еще против нас с мишкой?».

Пока их поддерживают пиндосы они наглеют и хамеют. Как только пиндосы их поддерживать перестанут, они окажутся теми, кем всегда и были, т.е. никем.

Поляки хамят, они забывают, кто их освободил от фашизма, они отрицают, что именно у них процветал жесточайший антисемитизм и именно у них убили три миллиона евреев. Отрицают очевидные вещи. Они плюют в историческую память», – заключила юрист.