«Неадекватные националисты!» – в Киеве набросились на Польшу за неприятие Волынской резни

Вадим Москаленко .  
15.10.2023 19:35
  (Мск) , Киев
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Выборы, геноцид, Дзен, История, Конфликт, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Члены одной из крупнейших польских партий «Право и справедливость» являются неадекватными радикальными националистами, потому что не уважают права бандеровцев, вырезавших их соотечественников.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «Центра исследования России» патологический русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Члены одной из крупнейших польских партий «Право и справедливость» являются неадекватными радикальными националистами, потому...

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«Я думаю, что после выборов [в Польше] пыль осядет, всё вернётся на круги своя, и мы будем работать или с одной, или с другой политической силой, как это и было.

Но отличие ПИС от либеральных коллег заключается в том, что там больше просматривается жёсткий, а местами и откровенно националистический подход, который создаёт проблемы. В том числе, абсолютно неадекватное акцентирование внимания на теме Волынской резни», – сказал Огрызко.

По его мнению, бандеровцев нельзя ни в чём винить, да и вообще – Польша виновата не меньше.

«Хотя на эти вещи надо смотреть не так поверхностно, а копаться в истории и смотреть, почему так произошло. Собственно, были и противоположные вещи, такого же типа, о которых в Польше предпочитают не говорить», – добавил бывший министр.

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