24.08.2018, Москва, Владимир Гладков
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Крым, Мнение, Общество, Политика, Украина

Неадекватные украинцы снова кричат под границей с Крымом



Украина намеренно выдумывает внешнего врага, чтобы скрыть свои неудачи от собственного населения.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил Глава правительства Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Аксёнов сделал такое заявление в контексте обсуждения новости, что украинские патриоты вышли с флагами Украины к северной границе Крыма, отмечая таким образом «День независимости» своей страны.

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«Когда у правительства страны нет других доводов для своих граждан для того, чтобы показать свою какую-то деятельность, а положительных результатов деятельности правительства Украины и президента Украины нет физически, то ищут врагов внешних. Пытаются что-то сказать, доказать, что виноваты крымчане, то дончане, то ещё кто угодно только не они. Многие строят на этом свои политические карьеры. В отсутствии достижений, у кого хватает ума, приехать и поднять повыше флаг», – считает премьер Крыма.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что известная украинская группа «Бумбокс» приняла участие в антироссийской акции – концерте на границе с Крымом.

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