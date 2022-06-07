Небензя громко хлопнул дверью в Совбезе ООН, отказавшись слушать фейки об отсутствии унитазов в России

Новости Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совбеза, посвященном вопросу о сексуальном насилии и торговле людьми на Украине. Произошел этот демарш во время выступления главы Европейского совета Шарля Мишеля, обвинившего российских военных в «сексуальных преступлениях».

В постпредстве РФ при ООН подтвердили этот факт, не уточняя подробностей. Похже стало известно, что в своем выступлении сам Небензя отверг подобные обвинения в адрес российской армии.

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«Мы все помним, как в украинских и западных СМИ, а также в этом зале, наших солдат неоднократно обвиняли в секснасилии, ссылаясь при этом на некие сообщения, содержащие якобы достоверные данные. Никаких доказательств при этом не предъявлялось. Как и сегодня мы не слышали ни одного примера со стороны докладчиков и выступающих делегаций. Подобные обвинения хорошо ложатся в тщательно создаваемый западными политтехнологами образ российских солдат как зверей и неотёсанных варваров, точно так же, как это делали геббельсовцы на завершающем этапе Второй мировой войны. Помните, как постпред Украины по этой же фашистской методичке рассказывал нам, как российские солдаты воровали, уходя из Бучи, бытовую технику и унитазы, потому что «в России у многих нет унитазов», – заявил российский дипломат.

Также Небензя посоветовал западникам быть осторожнее с подобными обвинениями, напомнив о недавнем увольнении на Украине фейкометчицы Людмилы Денисовой, занимавшей пост так называемого «омбудсмена» и печально прославившейся распространением бездоказательных анонимных историй о якобы изнасилованиях в Буче и других городах, оставленных российской армией в начале апреля 2022 года.

Первый замглавы российского представительства при ООН Дмитрий Полянский указывает на то, что практика, когда постпред страны покидает заседание Совбеза после выступления, а страну далее представляет один из его заместителей, является распространенной и обычно не представляет собой политического жеста, но не в данном случае.

«Максимальная степень доказанности в исполнении наших западных и украинских коллег – “русские солдаты повсеместно насилуют женщин”. И все. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. Ни одного примера так и не было приведено. Председатель Евросовета Шарль Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», – прокомментировал ситуацию Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.