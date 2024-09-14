Небензя: НАТО начинает прямую войну с Россией

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Решение об ударах дальнобойным оружием НАТО по вглубь территории России принято давно. Сейчас происходит лишь его легимизация «по просьбе» Украины. Москва будет воспринимать это как вступление альянса в прямой военный конфликт с РФ.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу напомнить, что мы никогда не уклонялись от переговоров, и всегда были готовы обсуждать с Киевом и его западными хозяевами устранение причин, вынудивших нас начать СВО в феврале 2022 года. Сегодня с очень высокой степенью вероятности можно сказать, что решение снять ограничения на использование вооружения большой дальности для ударов по России на Западе уже давно принято. А сейчас мы просто наблюдаем финальный этап его легитимизации», – подчеркнул дипломат.

«Собственно, в отношениях с Киевом это для нас в принципиальном плане ничего не меняет. Неонацистский режим давно бьёт по нашей территории, за пределами зоны боевых действий устраивают теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны. Однако подобное потенциальное развитие ситуации принципиальным образом изменит наши отношения с западным лагерем. Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страна НАТО начинает прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится. Как известно, применение таких вооружений возможно только при обладании доступом к разведданным со спутником США и ЕС. У самой Украины такой возможности нет и близко», – добавил дипломат.