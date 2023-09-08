Небензя объяснил, почему Киев навсегда потерял Херсонщину и Запорожье

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Участникам выборов на новых территориях России приходится подвергать свою жизнь опасности из-за преступных действий киевского режима, который регулярно обстреливает мирные объекты.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Организаторам и участникам электорального процесса приходится проходить через жесточайшие условия бесконечных обстрелов и провокаций со стороны Украины. Только с 31 августа по 4 сентября ВСУ свыше 120 раз обстреляли Донецкую агломерацию из 155-мм снарядов западного образца, в том числе боеприпасами кассетного типа. В результате 63 мужчины и женщины получили осколочные ранения, а в Киевском районе Донецка погибла шестилетняя девочка. Разумеется, сегодня об этом никто из западных коллег не сказал», – возмутился дипломат.

«Несмотря на угрозу для собственной жизни, работники избирательных комиссий направляются в хутора и местности, где ведутся боевые действия. В ДНР выездные группы отправились в наиболее опасные населённые пункты – Горловку, Ясиноватую, Волноваху. Западные страны и секретариат ООН знают эти топонимы, но стыдливо стараются не упоминать их», – добавил он.

Небензя обвинил в гибели мирных жителей поддерживающий бандеровцев Запад и заявил, что киевский режим навсегда потерял Донбасс, Херсонщину и Запорожье.

«Ответственность за гибель людей лежит не только на киевском режиме, но и на его западных спонсорах, поставляющих украинскими националистам артиллерийские системы и другое тяжёлое вооружение, и при этом ещё неплохо наживаясь на чужой беде. И потому они не заинтересованы в мирном решении украинского кризиса. Именно бесчеловечные преступления киевского режима, его маниакальное и безнадёжное стремление лишить русских людей русской идентичности стали основной причиной того, что жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья активно и сознательно голосуют за своё будущее вместе с Россией. Киев потерял их так же, как в своё время потерял Крым, так и не сделал выводов из своих очевидных ошибок. Не сделал он их сейчас, приближая своё бесславный и неминуемый конец», – подытожил он.