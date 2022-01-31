Небензя: От нагнетания истерики вокруг «российской угрозы» больше всех страдает Украина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

США и их западные союзники сознательно нагнетают международную обстановку и обманывают весь мир с помощью выдуманной ими же «российской угрозы».

Об этом в ходе созванного США заседания Совбеза ООН по Украине заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Делегация США в пояснении к своему предложению по созыву сегодняшнего заседания указала, что рассматривает расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международной и мировой безопасности. Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждения международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности. По сути, нам сегодня предлагают созвать заседание Совета безопасности из-за домыслов и безосновательных обвинений, которые мы неоднократно опровергали. Кроме того, предлагаемый США открытый формат, вкупе с крайне провокационной темой заседания, делает запрашиваемую встречу классическим примером «мегафонной дипломатии», работой на публику, необходимость отказа от которой мы все неоднократно подтверждали. Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение», – сказал он.

Василий Небензя подчеркнул, что от нагнетания «российской угрозы» в первую очередь страдает Украина, о чём открыто заявляют её официальные лица.

«Не меньший вред это нагнетание истерии наносит самой Украине, президент которой на днях просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск на границе, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике. «Нам не нужна эта паника», – сказал господин Зеленский. А нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы», – добавил дипломат.

Он напомнил, что многие украинские официальные лица, как глава СНБО, министр обороны, да и сам президент, неоднократно говорили, что не видят непосредственной угрозы со стороны России.

«Призываю всех коллег проявить принципиальность и не дать использовать трибуну Совбеза для реализации пропагандистских установок наших западных коллег», – резюмировал Небензя.