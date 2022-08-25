Небензя показал Совбезу ООН карающий детей «лепесток»

Из-за хаотичного разбрасывания украинскими войсками противопехотных мин в Донбассе пострадали около 50 мирных жителей.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Дипломат продемонстрировал участникам заседания макет «лепестка» и подчеркнул, что страдают от него в основном дети.

«На заседании в июле мы уже показывали вам фото противопехотной мины «лепесток». Сегодня для большей наглядности продемонстрирую вам учебный макет такой мины, которые украинские войска сотнями разбрасывают в Донбассе на освобожденных российской армией территориях и даже закидывают на территорию России», – сказал дипломат.

«Представьте, что такой неприметный «лепесток» лежит на земле среди травы. Он может быть и камуфляжного цвета, что делает его практически невидимым на земле. Учитывая, что ВСУ разбрасывают эти мины в городах и селах далеко в тылу, они представляют угрозу вовсе не для солдат. Они специально рассчитаны на мирных жителей, в особенности на детей, которые рискуют наступить или из любопытства взять в руки такую игрушку.

Всего в ДНР зафиксированы уже 47 случаев подрыва на таких минах. «Лепесток» – живое свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу востока и юго-востока страны», – заявил Небензя.