Новые пакеты западной военной и финансовой помощи Киеву могут оттянуть агонию Украины, но не предотвратят её поражения.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сегодня выживает исключительно благодаря колоссальным вливаниям Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Украинские госслужащие, в том числе и дипломаты, получают зарплату от иностранных государств. Военная техника и обмундирование ВСУ тоже поступает из-за рубежа. Всё своё режим Зеленского уже давно потерял. По сути, Украина сегодня – это не что иное, как частная военная компания в руках западных стран, задача которой нанести максимальный урон России.

Реальность сегодня такова, что у Украины нет и больше не будет ресурсов для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения. И дело не столько в неэффективном использовании майданным режимом поставленных ему вооружений. Мининдел Кулеба, например, напрямую связал провал контрнаступления с «жалким, плачевным состоянием оборонной промышленности и складов в странах НАТО», – процитировал Небензя.