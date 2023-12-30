Небензя – покровителям Украины: «Ничего вам не поможет, ждите плохих новостей»

Константин Серпилин.  
30.12.2023 20:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Новые пакеты западной военной и финансовой помощи Киеву могут оттянуть агонию Украины, но не предотвратят её поражения.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые пакеты западной военной и финансовой помощи Киеву могут оттянуть агонию Украины, но не...

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«Украина сегодня выживает исключительно благодаря колоссальным вливаниям Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Украинские госслужащие, в том числе и дипломаты, получают зарплату от иностранных государств. Военная техника и обмундирование ВСУ тоже поступает из-за рубежа. Всё своё режим Зеленского уже давно потерял. По сути, Украина сегодня – это не что иное, как частная военная компания в руках западных стран, задача которой нанести максимальный урон России.

Реальность сегодня такова, что у Украины нет и больше не будет ресурсов для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения. И дело не столько в неэффективном использовании майданным режимом поставленных ему вооружений. Мининдел Кулеба, например, напрямую связал провал контрнаступления с «жалким, плачевным состоянием оборонной промышленности и складов в странах НАТО», – процитировал Небензя.

Он подчеркнул, что вывод из этого всего один, и для недругов России он неутешителен.

«Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей. Причём, вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи Зеленскому и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит её», – предупредил российский постпред.

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