Даже журналисты США испытывают культурный шок, глядя на то, как украинские нацисты готовят детей уничтожать русских «нелюдей».

Об этом на заседании совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские вооружённые силы прилагают все силы для обеспечения безопасности детей в ходе специальной операции на Украине. Мы решительно осуждаем нарушение международного гуманитарного права, особенно совершённых в отношении детей. Считаем недопустимыми, как преднамеренные нападения на людей и особенно лиц, пользующихся защитой, так и неизбирательное и чрезмерное применение силы и использование школ в военных целях.

Сегодня в очередной раз мы услышали от европейских коллег об актах насилия со стороны российских военных, включая сексуальных, в отношении детей. Это прозвучало от английской коллеги, но и не только.

Мало того, что эти обвинения абсурдны, хотел бы сослаться на первоисточник. В интервью компании «Белсат» уполномоченная президентом Украины по правам ребёнка Дарья Герасемчук сказала следующее – у Генпрокуратуры Украины нет ни единого подобного подтвержденного факта.

Многие издания, учреждения образования в городах, где ведутся боевые действия, использовались украинскими военными в качестве опорных пунктов, из-за чего получили значительные повреждения.

У нас складывается чёткое впечатление, что нормы международного гуманитарного права существуют для кого угодно, но только не для Киева», – возмутился Небензя.