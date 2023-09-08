Небензя в ООН доказал добровольность вхождения новых регионов в состав России

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В политический жизни РФ принимает участие подавляющее большинство жителей новых регионов, что доказывает иностранцам добровольность их вхождения в состав России.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«23-27 сентября 2022 года долгожданное волеизъявление состоялось, и его результаты говорят сами за себя. Подавляющее число проголосовавших – 99% в ДНР, 98% в ЛНР, 93% в Запорожской и 87% в Херсонской области сделали осознанный и сложный выбор в пользу нашей страны. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и провокации киевского режима, отдать свой голос решило большинство избирателей – от 76% в Херсонской области до 97% в ДНР. Референдумы были проведены в полном соответствии с принципами международного права, как бы ни пытались доказать обратное наши западные оппоненты», – сказал Небензя.

Он подчеркнул, что за референдумом наблюдали более сотни международных наблюдателей из Италии, Германии, Венесуэлы, Латвии, и других стран – все признали итоги голосования легитимными.

«Для жителей новых регионов это было не просто решение о юридическом статусе – они реализовали своё право говорить на родном языке и обучать на нём своих детей… Владимир Зеленский в одном из интервью предложил им убраться из Украины в Россию, и жители ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья, выполнили его циничную рекомендацию, вернувшись на Родину, и забрав при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки», – добавил дипломат.

Небензя рассказал, что для иностранцев может послужить доказательством добровольность вхождения регионов в состав России.

«Лучшим подтверждением добровольности вхождения освобождённых территорий в состав России является активное участие их жителей в жизни нашей страны и общероссийских процессах. Вспомним о многочисленных прогнозах о развёртывании чуть ли не партизанского движения на этих территориях после их вхождения в состав России. В реальности же мутить воду пытаются немногочисленные диверсионные группы, засылаемые с территории Украины, вычислять и обезвреживать которые помогают всё те же местные жители. Это огромное разочарование режима Зеленского, получившего возможность узнать реальное отношение жителей Украины к их преступной политике», – резюмировал он.