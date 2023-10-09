Небензя в ООН пообещал уничтожить украинские порты

Константин Серпилин .  
09.10.2023 21:40
  (Мск) , Нью-Йорк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


ВКС РФ наносят высокоточные удары исключительно по скоплениям личного состава и вооружения противника, поэтому Киеву не стоит прятать боевиков там, где могут пострадать мирные жители.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВКС РФ наносят высокоточные удары исключительно по скоплениям личного состава и вооружения противника, поэтому...

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«Напоминаю, что если киевский режим концентрирует в каком-то месте военнослужащих, то оно становится законной целью для удара. А вот размещение в жилых кварталах военной техники приводит к трагедиям.

Вновь подчёркиваю, что Россия не наносит удары по гражданским объектам, не целится в мирных жителей», – сказал Небензя.

Он отметил, что если Киев будет прятать своих боевиков и оружие в зернохранилищах, портах и прочих гражданских объектах – уничтожаться будут и они.

«Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского, и объектов, к нему относящихся.

Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они», – добавил дипломат.

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