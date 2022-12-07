Небензя в ООН выступил с воодушевляющей речью. Если не вспоминать про зерновую сделку

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Россия будет защищать свои интересы всеми имеющимися методами. Если мирным путем превратить Украину в добрососедское государство не удастся, это будет сделано с помощью военных средств.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все цели СВО так или иначе будут выполнены. Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное добрососедское государство, из которого не будет исходить угрозы для России, значит, эта цель будет достигнута путем военным. Ответственность же за то, что при этом из-за бездумных действий своих вассальных, по отношению к Западу, правителей страдает мирное население украинских городов, несут режим Зеленского и его западные спонсоры, вознамерившиеся победить Россию на поле боя. Это их выбор, не наш. Пока в Киеве и на Западе, наконец, не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении методами», – заявил Небензя.

Слова российского дипломата воодушевляют, если не вспомнить недавние выступления представителей РФ в ООН после атаки украинских дронов на Севастополь с использованием зерновой сделки. Тогда утверждалось, что Россия больше не позволит вывоз зерна из украинских портов без согласования с Москвой. Однако на деле все произошло иначе – Украина и Турция продолжили действие «зерновой сделки», не обращая внимания на протесты России.