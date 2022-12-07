Небензя в ООН выступил с воодушевляющей речью. Если не вспоминать про зерновую сделку

07.12.2022  13:47 (Мск), Нью-Йорк
Анатолий Лапин.  
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Дзен, ООН, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Россия будет защищать свои интересы всеми имеющимися методами. Если мирным путем превратить Украину в добрососедское государство не удастся, это будет сделано с помощью военных средств.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет защищать свои интересы всеми имеющимися методами. Если мирным путем превратить Украину в...

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«Все цели СВО так или иначе будут выполнены. Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное добрососедское государство, из которого не будет исходить угрозы для России, значит, эта цель будет достигнута путем военным.

Ответственность же за то, что при этом из-за бездумных действий своих вассальных, по отношению к Западу, правителей страдает мирное население украинских городов, несут режим Зеленского и его западные спонсоры, вознамерившиеся победить Россию на поле боя. Это их выбор, не наш.

Пока в Киеве и на Западе, наконец, не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении методами», – заявил Небензя.

Слова российского дипломата воодушевляют, если не вспомнить недавние выступления представителей РФ в ООН после атаки украинских дронов на Севастополь с использованием зерновой сделки. Тогда утверждалось, что Россия больше не позволит вывоз зерна из украинских портов без согласования с Москвой. Однако на деле все произошло иначе – Украина и Турция продолжили действие «зерновой сделки», не обращая внимания на протесты России.

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