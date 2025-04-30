Небензя в Совбезе ООН поблагодарил солдат КНДР за подвиги при защите России

Константин Серпилин.  
30.04.2025 22:58
  (Мск) , Нью-Йорк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Курск, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Северная Корея полностью выполнила свои союзнические обязательства перед Россией, а её солдаты и офицеры проявили героизм при освобождении территорий РФ.

Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Северная Корея полностью выполнила свои союзнические обязательства перед Россией, а её солдаты и офицеры...

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«Самое активное участие в освобождении российской территории принимали подразделения КНДР. При этом Москва и Пхеньян действовали в полном соответствии с международным правом, в частности, со статьёй 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве от 19 июня 2024 года, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооружённого нападения на одну из сторон.

Мы крайне признательны нашим корейским братьям, их подвиги и отвага навсегда останутся в памяти нашего народа», – сказал Небензя.

«В этих условиях главной задачей европейских сообщников Киева стало, вопреки фактам и здравому смыслу, выпятить якобы имеющееся у главаря киевской клики стремление к миру.

Сделать это Лондону, Парижу и Брюсселю становится всё сложнее, как и закамуфлировать всё чётче проступающую наружу звериную, человеконенавистническую и нацистскую сущность режима Зеленского. Россия приоритизирует дипломатию и мирные сценарии разрешения конфликта, и раз за разом мы это доказываем.

Так, несмотря на саботаж Киевом 30-дневного моратория на взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые ВСУ нарушили более 130 раз, президент России продемонстрировал жест доброй воли, объявив пасхальное перемирие с 18.00 19 апреля до 0.00 21 апреля.

Оно позволило бы украинской стороне не на словах, а на деле показать свою добросовестность в соблюдении взятых на себя обязательств и готовность к миру.

Поспешив отказаться от этой инициативы, Зеленский, видимо, под нажимом спонсоров, исходя из имиджевых соображений, вскоре изменил точку зрения и поддержал предложение. Хотя интенсивность боевых действий по линии фронта была действительно снижена в этот период, Минобороны России зафиксировало 4900 нарушений со стороны ВСУ.

Таким образом, Зеленский вновь красноречиво доказал свою недоговороспособность и стремление торпедировать любые мирные процессы. Осознавая свое неминуемое поражение, киевский режим все больше скатывается к неприкрытым террористическим методам», – подытожил дипломат, также напомнив об устраиваемых Украиной убийствах.

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