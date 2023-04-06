Небензя в Совбезе ООН рассказал, как Европа похищает украинских детей

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У бежавших в страны западного блока украинок массово и по надуманным предлогам отбирают детей в приюты.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по «формуле Аррия» заявил постпред России при Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Частью пропагандистской кампании является замалчивание того факта, что в странах Европы у украинских беженцев отбирают детей. По сведениям из различных источников, детей изъяли уже из 80 семей в одной только Германии. Так, у Елены Ковалёвой, жительницы Днепропетровска, отобрали четырёхлетнего сына, и грозят отобрать старшего. У Оксаны Муракевич, жительницы Киева, отобрали девятилетнего сына по жалобе врача. У Елены Дашко из Северодонецка отобрали девятилетнюю дочь, и запрещают с ней видится. И таких историй много. То же самое происходит в Испании и Португалии. Число пострадавших измеряется сотнями. Чужие люди забирают маленьких детей и уводят их в приюты. Матерям, пытающимся вернуть своё дитя, при этом угрожают уголовным преследованием», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что украинское государство при этом никак не пытается защитить своих граждан из-за нежелания ссориться с западными спонсорами.

«При этом украинские послы и генконсулы лишь разводят руками. Ссориться с правительствами государств, предоставляющих режиму Зеленского оружие, они не могут. Хочется спросить, что будет в немецких и испанских приютах с украинской идентичностью? Проблема достигла таких масштабов, что потерявшие надежду добиться справедливости украинские матери публикуют обращения в соцсетях, и обращаются за помощью к нам», – добавил Небензя.

Затем российская делегация продемонстрировала собравшимся несколько таких видеообращений, в которых украинские матери жалуются, что у них отобрали детей.