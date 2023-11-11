Небензя вгоняет русофобов в отчаяние – киевский дипломат

Вадим Москаленко.  
11.11.2023 12:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия


Выступления российских дипломатов вгоняют в уныние и отчаяние слушающих их бандеровцев и русофобов.

Об этом в интервью «BBC News Украина» заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выступления российских дипломатов вгоняют в уныние и отчаяние слушающих их бандеровцев и русофобов. Об...

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«Самое плохое, что мы можем себе позволить как дипломаты – это позволить, чтобы эмоции съели нас изнутри, и мы не смогли бы отстаивать наши интересы. И эмоции надо если не придушить, то по крайней мере отключать.

И часто это непросто, и не только для меня, но и для моих коллег, которые вынуждены слушать Небензь и Полянских гораздо больше, чем я. Потому что я должен ходить на заседания по Украине, и они ещё должны ходить на заседания по Африке, по Ближнему Востоку, и слушать откровенную ложь ежедневно.

Я знаю коллег, не буду выступать, но когда выступает Небензя, они просто закрывают лицо руками от отчаяния, что они вынуждены это слушать», – сказал Кислица.

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