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Новости Украины

В результате так называемого наступления ВСУ на юге и северо-востоке Украины поля и леса в этих регионах усеяны тысячами трупов украинских солдат.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Небензи, это наступление нужно Украине для получения западного оружия.

«Вопреки элементарным принципам военной стратегии, украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий, которые охотно анонсировали украинские и западные СМИ. Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожьем, и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель, и отступать которым не давали заградотряды. Взяты несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи, это прекрасно понимают военные эксперты, но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием», – заявил Небензя.