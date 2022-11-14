Небензя жёстко высказался по вопросам «репараций» Украине

Новости Украины

У Генассамблеи нет никаких полномочий для изъятия зарубежных активов других государств, особенно в качестве «репараций», как это предполагается сделать в отношении России.

Об этом во время спецсессии ООН заявил постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако прежде постпред Украины в ООН Владимир Ельченко с трибуны предупредил зал, о чём будет говорить Россия, аргументируя призыв к голосованию против резолюции.

«Россия злоупотребляет голосом вето, местом, которое незаконно она заняла после СССР в Совбезе ООН. Когда дело заходит о вопросах безопасности, Россия знает только два слова: «ложь» и «вето». Мы скоро услышим от России, что Генассамблея некомпетентна рассматривать эти вопросы. Это будет ещё одна ложь, ещё одна попытка отвлечь внимание и заявить о том, что вы не имеете значения. Именно сама РФ, которая с самого своего появления в ООН 31 год назад постоянно совершает акты агрессии против современных государств, угрожает механизмам международной безопасности и подрывает хрупкую стабильность, достигнутую после Второй мировой войны», – заявил украинский дипломат. «Мы высоко ценим незаменимую работу Генсекретаря и Комиссии по проведению расследования, учреждённую Советом по правам человека, надеемся на сотрудничество с ЮНЕСКО и ЮНЕП для оценки ущерба историческим и культурным наследиям Украины. Голос «против» такого предложения будет голосом «за» безнаказанность и отсутствие правопорядка. Голос «за» будет означать, что сохраняется вера в международное право, что мировая архитектура, давшаяся такой высокой ценой после Второй мировой войны, останется и далее», – призвал Ельченко.

В свою очередь российский представитель Василий Небензя не разочаровал украинского постпреда и прямо указал на то, что подобная инициатива может создать опасный прецедент для дальнейшей деятельности ООН в целом.

«Проект резолюции, который представлен на рассмотрение спецсессии – это классический пример концепции порядка, основанного на правилах, когда узкая группа государств действует не на основе международного права, а стремится осветить беззаконие, используя авторитет Генассамблеи и позиционируя её в качестве судебного органа, каковым она по определению не является. Проект резолюции предполагает создание некого международного механизма возмещения ущерба, а дальше, мол, дело техники. Создаваться этот механизм будет отдельной группой стран, которые и будут решать, как он будет функционировать. То есть – Генассамблее предлагается дать карт-бланш на создание некого органа, о функционале которого у большинства здесь присутствующих нет ни малейшего представления. Они будут по своему усмотрению назначать виновных, устанавливать объёмы ущерба и способы его возмещения. ООН же в этом процессе никакой роли играть не будет, ведь этот механизм предлагают создать вне её рамок, и отчитываться перед Генассамблеей за его действия никто не собирается. Подавляющее большинство государств-членов не будет иметь абсолютно никакого права голоса или контроля при учреждении механизма или во время его функционирования», – отметил Небензя.

Также он однозначно указал, откуда Запад возьмёт средства для «репараций».

«У нас нет сомнений, откуда будут черпаться средства для «возмещения ущерба». Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а по сути украденные у РФ суверенные активы, стоимостью в сотни миллиардов долларов. Им уже очень давно хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения», – подчеркнул российский постпред.

Между тем он напомнил, что за всю историю организации страны Запада избегали любого рассмотрения репараций в плане способа искупить свои грехи.

«Более того, они два десятилетия блокировали любое обсуждение этой темы и разработку какого-либо многостороннего инструмента по ответственности государств за международные противоправные деяния. Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда репарации приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства. Если подобная резолюция будет принята, это будет иметь системные последствия для деятельности ООН. Призываем страны-члены осознать это и проголосовать против проекта», – заключил Небензя.