«Небитая собака» – Пинчук набросился на арестованного Стрелкова

Арестованный по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) якобы представляет опасность для российского руководства.

Об этом в интервью российскому публицисту Дмитрию Лобанову заявил бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать арест Игоря Гиркина (Стрелкова), и его причины.

«Игорь Всеволодович писал в минуты психического потрясения довольно своеобразные вещи, о высшем руководстве страны в частности. И когда ты это видишь, никаких вопросов уже нет.

Он сам, судя по всему, не заметил, когда перешёл черту. Это такой эффект, когда собака покусывает, покусывает, хозяин своевременно ей по морде не дал, а она раз, и потом ночью загрызла хозяина. Вошла во вкус, такое бывает с домашними животными. Вот и Игорь Всеволодович не заметил, как перешёл эту черту», – сказал Пинчук.