Неблагая весть от Шмыгаля: режим экономии электричества на Украине может затянуться на годы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Последствия российских атак на энергетику Украина будет испытывать не один год и столько же придется жить в режиме экономии электроэнергии. Такой не сильно оптимистический прогноз дал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Последствия российских атак на энергетику долгосрочны. Поэтому экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы… Наша цель – экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир», – сказал он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Также Шмыгаль обьявил укрепление энергетики после российских ударов, «ключевым приоритетом» власти.

«Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг продолжает атаковать энергетические объекты. В настоящее время Укрэнерго снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему», – сетует премьер.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. В результате из строя выведена генерация, равная мощности полторы крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после пятой массированной ракетно-дроновой атаки России.

В ночь на 1 июня Россия нанесла шестой удар, российские ракеты повредили сразу пять энергообъектов в разных регионах Украины. Атака совпала с анонсированным украинским Энергоатомом выводом в ремонт атомных энергоблоков, в результате чего возник критический дефицит электроэнергии, и Укрэнерго пришлось вводить аварийные отключения света, несмотря на выходные.

3 июня 2024 года Укрэнерго предупредило, что отключения участятся. На этой неделе ситуация только усугубится.

И совершенно понятно, что украинскую энергетику не спасет обьявленный вчера Исландией уже второй за последнее время взнос в Фонд поддержки украинской энергетики смехотворных 667 тысяч евро.

За последние несколько недель внесли средства или задекларировали намерения взносов в этот фонд также Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Дания. Общая сумма помощи составляет более 494 миллионов евро. Правда, все это имеет смысл лишь в случае остановки боевых действий. Если же они будут продолжаться, то такие действия станут чем-то вроде попытки удержать воду в дырявом ведре.