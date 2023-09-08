«Небо и земля» – военкор рассказал о новой подготовке бойцов армии России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За полтора года СВО подготовка личного состава российской армии претерпела качественные изменения, и теперь учитывает самый современный боевой опыт.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«То, как мы начинали эту войну, и как сейчас – совершенно другой уровень. Как бойцов готовят – небо и земля», – сказал Хайруллин.

В частности, бойцов готовят по реальным картам, составленным по топографическим съёмкам вражеских позиций. А на полигонах повторяют конфигурацию вражеских позиций, и тренируют штурмы.

Более того, полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан рассказал, что бойцы российской армии не чураются даже пользоваться старыми образцами вооружения – например, винтовками Мосина с приделанным современным снайперским прицелом.

«Пристреливается лучше, чем СВД. Люди ценят эти образцы вооружения, и говорят, что работают очень даже хорошо», – рассказал Трухан.

«Работали с боевыми патронами, боевыми гранатами, чтобы было понятно. И по технике безопасности гоняют. Ребята тренировали штурм города, а ещё дальше – лесополоса. И все отрабатывают штурмы, занимаются с инструкторами. До этого несколько месяцев они были в России, на материке. А потом, уже здесь, их гоняют каждый день. Ещё поднимают дроны, и учат их работать с дронами», – добавил Хайруллин.

Также, чтобы скрыть полигон от вражеских ударов, там работает ПВО и РЭБ.

Трухан рассказал, что при подготовке личного состава инструктора учитывают самый актуальный боевой опыт.

«Там всё учитывается, всё отрабатывается. Уже даже тактику при подготовке подразделений и взводов они привязывают к тому, что в воздухе висит разведка. Всё, что так волнует студийный курвятник, что армия не хочет воспринимать опыт боевых действий – тут как раз всё ведётся. Я обращаю на это внимание, потому что раньше ни в каких наставлениях это не прописывалось», – добавил полковник.