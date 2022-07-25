Небоевые потери: пьяный украинец подорвался на гранате, неудачно похваставшись перед соседом

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Новости Украины

В городе Смела Черкасской области в частном доме прогремел взрыв. Нетрезвый местный житель достал гранату РГД-5, чтобы похвастаться перед товарищем. Она взорвалась.

Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

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22 июля около 19:58 в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов по улице Сенатора в городе Смела.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Следователи выяснили, что двое мужчин распивали алкогольные напитки.

«Во время застолья 53-летний смелянин достал из кармана гранату РГД-5, чтобы похвастаться ею перед 62-летним товарищем. Именно в это время боевая граната взорвалась», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате взрыва 53-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в Смелянскую центральную районную больницу.

Это не первый такой случай на Украине за последнее время. 19 июня, в селе Змиинец Луцкого района на гранате взорвался военный. По предварительной информации, граната, которую при себе имел мужчина, выпала и сдетонировала. В результате этого военный погиб.