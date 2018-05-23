23.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Небоевые потери ВСУ от пьянства в Донбассе достигли нескольких тысяч солдат

В рядах украинской армии на Донбассе тотальное пьянство и самострелы. Небоевые потери составляют уже несколько тысяч солдат. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, солдаты пьют от безысходности, не видя цели этой войны, которая нужна власти лишь как инструмент продления своих полномочий.

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«Вам война нужна как повод. Вам война нужна, как запасной стоп-кран, чтобы уйти от выборов.

Скажите, почему никто не думает, почему за несколько лет погибло несколько, я не хочу называть цифру, я ее знаю от военных прокуроров, тысяч людей там. А знаете от чего? Не от боевых действий, а от пьянства, от самострелов, от стрельбы между собой.

(Такие действия) сопровождают, когда нет цели и когда народ видит две вещи – безысходность и, я боюсь сейчас другого – мало, кто смотрит сейчас с этой точки зрения, никто не хочет думать о том, что эти люди, сидя в окопах, мало воюя, получают колоссальные деньги, и от этого пьют. Я знаю, у них зарплаты 30 тысяч. Это не колоссально, но на водку хватает. Говорят, там очень серьезное пьянство», – заявил Червоненко.