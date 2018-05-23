Политнавигатор - Новости России и Украины
23.05.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 083 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Небоевые потери ВСУ от пьянства в Донбассе достигли нескольких тысяч солдат


В рядах украинской армии на Донбассе тотальное пьянство и самострелы. Небоевые потери составляют уже несколько тысяч солдат. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, солдаты пьют от безысходности, не видя цели этой войны, которая нужна власти лишь как инструмент продления своих полномочий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Вам война нужна как повод. Вам война нужна, как запасной стоп-кран, чтобы уйти от выборов.

Скажите, почему никто не думает, почему за несколько лет погибло несколько, я не хочу называть цифру, я ее знаю от военных прокуроров, тысяч людей там. А знаете от чего? Не от боевых действий, а от пьянства, от самострелов, от стрельбы между собой.

(Такие действия) сопровождают, когда нет цели и когда народ видит две вещи – безысходность и, я боюсь сейчас другого – мало, кто смотрит сейчас с этой точки зрения, никто не хочет думать о том, что эти люди, сидя в окопах, мало воюя, получают колоссальные деньги, и от этого пьют. Я знаю, у них зарплаты 30 тысяч. Это не колоссально, но на водку хватает. Говорят, там очень серьезное пьянство», – заявил Червоненко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть