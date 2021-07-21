Небоевые потери украинской армии как при нынешней, так и предыдущей власти превышают боевые.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в своем блоге пишет экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

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Она обращает внимание, что при президенте Петре Порошенко небоевые потери всех силовых структур Украины в 2014-2019 составили 3 379, при этом официально определенные боевые – 3 031 человек.

«Также по небоевым причинам ранены и травмированы 10 718 силовиков, по боевым причинам ранены и травмированы – 11 694 человек. При Зеленском тенденция аналогична. С начала 2020 года по состоянию на 7 сентября 2020 боевые потери: 46 военных, небоевые потери – 53 человек, боевые ранения ранения – 318 человек, небоевые – 61 человек», – пишет Лукаш.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ВСУ захлестнул вал небоевых потерь.