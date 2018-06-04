04.06.2018, Москва, Владимир Гладков
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Политика, Россия

Небратьям – закатать губу. Денег “на шару” не будет


Россия больше не будет заниматься благотворительностью в отношении бывших республик СССР и соцлагеря только лишь на основании того, что они являются «братскими народами».

Об этом в эфире YouTube-канала издания «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что российские власти перешли на абсолютно прагматичный рациональный подход. Этим сопереживаниям о «братских народах, братских отношениях, исторических обидах» нет места. А с чего они должны помогать безвозмездно Украине, Болгарии, Белоруссии, Киргизии, голодающим народам Африки? Нет, только взаимовыгодное сотрудничество и партнерство», – сказала она.

«Той стороне надо привыкнуть, что Россия больше не будет давать денег. Если Россия что-то дает, то она рассчитывает получить что-то взамен», – отметила Ирина Алкснис.

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