Небритый клоун Зеленский: «Мы уже удивили мир, а значит точно победим»

23.06.2022  09:23 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Пропаганда, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинцы объединились, чтобы сделать невозможное и точно победят в войне с Россией.

Об этом Зеленский заявил во время общения со студентами канадских вузов, собщает пресс-служба Банковой.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинцы объединились, чтобы сделать невозможное и точно...

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«Мы уже удивили мир. Мы объединились, чтобы сделать невозможное. Мы точно победим, хотя никто не ждал. Ради собственного мирного, свободного и демократического будущего. И это будут другие времена», — сказал Зеленский.

Тем временем бежавший из Украины в Россию нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявляет о готовящемся вводе на Украину польского военного контингента.

«В генеральном штабе ВСУ, закончили планирование, совместно с польским командованием, операции по заходу польской армии на территорию западной Украины. Начало польской «миротворческой миссии» намечено на конец июля, по прогнозам генштаба Украины – к моменту полного уничтожения группировки ВСУ на Донбассе и окончательной потери Луганской и Донецких областей. Конфликтная ситуация, с Калининградом, должна служить отвлекающим маневром», – пишет Кива.

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