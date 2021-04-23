Небывалое: на украинском ТВ рассказали правду о нацистах и сами ее испугались

23.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

И небывалое бывает. Иногда, по большим праздникам, но все же. Вот и на Украине такое произошло – финансируемый правительством пропагандистский телеканал «ДОМ», вещающий на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, показал в своем эфире сюжет о деятельности праворадикальных и неонацистских формирований, таких, как Нацкорпус и С14.

Сюжет под названием «Радикалы в Украине. Разбор» вышел в эфир 11 апреля 2021 года. Для тех, кто не смотрел, коротко перескажу, в чем там суть.

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В общем, внезапно оказалось, что эти самые радикалы – не такие белые и пушистые, какими их все эти годы рисовала правительственная пропаганда. Среди прочего упоминается «Справочник символов вражды», опубликованный Хельсинкской правозащитной группой. Там рядом со свастикой и эмблемой СС фигурирует символика таких одиозных организаций, как С14, «Национальный корпус», «Традиция и порядок».

А комментарий эксперта ХПГ Мирослава Гринберга бьет прямо не в бровь, а в глаз (цитирую): «праворадикалы в Украине просто отрицают, что у людей есть права… отрицают равноправие». В строку звучат приводимые авторами сюжета истории с погромами и нападениями правых на нацменьшинства и мирные марши.

Среди прочего, сюжет иллюстрирован кадрами погрома, устроенного на Банковой побратимами небезызвестного Стерненко – там, где на дверях президентского офиса красуется свастика.

Общий вывод пропагандистов «Дома» таков: ультраправые не пользуются на Украине значительной общественной поддержкой, а миролюбивым украинским обывателям не по душе погромы.

Что же в лесу сдохло, раз украинское ТВ в кои-то веки решило сказать правду? Да еще не для внутреннего пользования, а ретранслируя эту правду «на ту сторону», где она в общем-то и без украинских пропагандистов давно известна, ведь люди там испытали последствия деятельности националистов на себе. Но, тем не менее, сама попытка заслуживает поощрения. Если бы не одно но.

Оптимисты явно поспешили. Выход такого «прорывного» для укроТВ сюжета не стал проявлением каких-то новых веяний в украинских верхах. Скорее – досадным и случайным сбоем в программе.

И наилучшим образом этот вывод подтверждается тем, что произошло после эфира. Его герои – те самые нацики из перечисленных выше организаций – обиделись на провластный «телебрехунец» и накатали на него жалобу. Мол, порочит честное имя защитников Украины, самоотверженных патриотов и прочее блаблабла.

Вместо ответа на вопрос, как так получилось, что символы этих «патриотических структур» удивительно напоминают символику третьего рейха, глава штаба Нацкорпуса Максим Жорин вынес свой вердикт: «Телеканал «Дом» работает по стандартам российских пропагандистов». И потребовал от канала извинений.

А чтобы пропагандистам быстрее думалось, в их адрес посыпались весьма недвусмысленные угрозы в соцсетях, на которые жаловался главред канала Алексей Мацука – сам беглый промайдановский журналист из Донецка.

В итоге – хотели как лучше, а вышло как всегда в постмайданной Украине. «Дом» крамольный сюжет удалил, но от своих слов не отказался. По мнению авторов «Дома» сюжет о радикалах – это «оружие против кремлевской пропаганды». Мол, иногда лучше говорить правду.

«Сюжет не имел целью распространение стереотипов, а наоборот – его задачей является противодействие российским нарративам… Сюжет был опубликован в тот же вечер 11 апреля, когда в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» было заявлено, что Украина – «фашистское государство». Канал выполняет миссию по информированию именно той части граждан, которые доверяют таким заявлениям Киселева», – говорилось в сообщении телеканала.

Как бы там ни было, а крамольный сюжет предпочли замести под коврик. Как говорится, от греха подальше. Пока кому-то из сотрудников телеканала «случайно» не проломили голову побратимы обидчивого «Жорика из Азова». Неизвестно ведь до каких крайностей может дойти укушенная жабой гадюка.

А чтобы сохранить лицо при явно плохой игре, «Дом» объявил, что передает обидевшее правых видео на рассмотрение некоего «профессионального сообщества». Мол, судить о качестве сюжета должны «не политические игроки», а журналисты и медиаэксперты.

«До финального рассмотрения мы убираем его с YouTube-канала. О результатах рассмотрения сообщим отдельно», – указано в сообщении пресс-службы канала.

О том, к каким выводам придет доморощенная медиаспильнота, учитывая, что за последние годы ее ряды пополнило множество открытых симпатизантов самого крайнего национализма, можно только предполагать.

Но послушать будет все же интересно. Так что, запасаемся попкорном и ждем.