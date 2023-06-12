Небывалое: Стрелков сообщил оптимистические новости с фронта

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Российские войска перешли в контратаку в Запорожской области с целью отбить обратно утраченные накануне позиции в нескольких небольших населённых пунктах.

Об этом сообщает экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков, известный своим скепсисом по поводу хода СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно сообщениям, наши войска выбили противника из села Макарово и продолжают теснить его на север, нанося огневое поражение ударами авиации и артиллерии. Если это так, то на лицо подтверждение ранее уже неоднократно (в ходе данного наступления врага) успешно применявшейся тактики – наши части не «стоят насмерть» под ударами артиллерии и бронетехники врага и оттягиваются в тыл, давая ему возможность «выехать из-под зонтика РЭБ и ПВО». После чего враг подвергается ударам с воздуха, а БПЛА корректируют огонь артиллерии по ударным группам. Далее – когда враг уже достаточно потрепан – следует контратака танками при плотной поддержке с воздуха, чтобы не дать ВСУ подтянуть в район свои ЗРК и закрепиться на местности. Это приводит к поражению штурмовых подразделений врага и их отступлению. Тактика старая и отработанная еще во Вторую Мировую – «гибкая оборона» и она, по всей видимости, работает успешно. Также можно предположить, что наше командование не стремится удержать или вернуть всю оставленную территорию, предпочитая изматывать врага на поле боя между его исходными позициями и нашими основным оборонительными рубежами (до которых противник еще далеко не дошел)», – пишет Стрелков.

Военкор Андрей Руденко подтверждает успех контрнаступления российской армии.

«Макаровка на Времьевском выступе снова наша. Наши бойцы при поддержке авиации и артиллерии смогли выбить врага», – сообщил он.

«Бои в данном направлении не стихают, по скоплению вражеских сил беспрерывно наносятся удары армейской авиации», – уточняет другой военкор Евгений Лисицын.

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов приводит данные о дальнейшем росте потерь ВСУ.

«В Запорожье, за последние 4 дня, украинскими вояками были заполнены практически все лечебные учреждения города. Только в 5-ю больницу было доставлено около 1500 раненых ВСУшников. При этом, в городе фиксируется активное перемещение эвакуаторов в количестве 200-300 единиц. Это всего лишь некоторые факты последствий наступательных действий ВСУ на данном участке фронта».

Тем временем, председатель комитета по обороне палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что «главная часть украинских сил все еще находится в резервах» – «в ближайшие несколько дней мы должны ожидать крупной атаки в той или иной части Донбасса».

Одновременно 12 июня начались крупнейшие в истории НАТО учения боевой авиации, в которых задействованы 250 самолетов.

«Возможно, что учения также должны прикрыть начало передачи самолётов F-16 Украине, которые благодаря высокоточным ракетам типа StormShadow будут, безусловно, представлять угрозу российским Вооружённым Силам и гражданским объектам», – предостерегает эксперт в сфере авиации Алексей Рогозин.