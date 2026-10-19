Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У американцев действительно не хватит перехватчиков «Пэтриот» против российской баллистики, но это не значит, что Европа должна опустить руки и не снабжать ПВО Украины, кивая на США.

Об этом на канале «TVP World» заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Конечно, ПВО и ПРО — это не только перехватчики «Пэтриоты». Да, это главное, поскольку перехватчик «Пэтриот» — исключительно эффективная система вооружения, но весь мир знает, что у нас их недостаточно, чтобы остановить все российские ракеты. Тем не менее, значительная часть ущерба украинской энергетической инфраструктуре наносится именно этими реактивными дронами «Шахед», а не только «Искандерами» или другими баллистическими ракетами. У европейских стран есть возможности, которые они могли бы предоставить Украине или инвестировать в её собственные усилия по развитию систем противоракетной обороны и средств борьбы с беспилотниками. Поэтому не стоит просто заламывать руки в ожидании того, что США предоставят больше систем «Пэтриот», – указал американец.

«Есть и другие вещи, которые могут сделать европейские страны. Речь идёт о защите европейских граждан. Украинцы, которые подвергаются атакам, и я думаю, что всё больше европейских стран во главе с Германией осознают, что несут ответственность за это, и я надеюсь, что они будут действовать», – добавил Ходжес.

Читайте также: «Чем сбивать птиц, лучше разорять гнёзда» – экс-минобороны Эстонии явил «стратегическое мышление» в чухонском стиле.