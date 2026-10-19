«Нечего заламывать руки, что Пэтриотов нет!» – Ходжес требует от ЕС отдать Киеву свою ПВО

Максим Столяров.  
19.10.2026 19:57
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У американцев действительно не хватит перехватчиков «Пэтриот» против российской баллистики, но это не значит, что Европа должна опустить руки и не снабжать ПВО Украины, кивая на США.

Об этом на канале «TVP World» заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У американцев действительно не хватит перехватчиков «Пэтриот» против российской баллистики, но это не значит,...

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«Конечно, ПВО и ПРО — это не только перехватчики «Пэтриоты». Да, это главное, поскольку перехватчик «Пэтриот» — исключительно эффективная система вооружения, но весь мир знает, что у нас их недостаточно, чтобы остановить все российские ракеты.

Тем не менее, значительная часть ущерба украинской энергетической инфраструктуре наносится именно этими реактивными дронами «Шахед», а не только «Искандерами» или другими баллистическими ракетами.

У европейских стран есть возможности, которые они могли бы предоставить Украине или инвестировать в её собственные усилия по развитию систем противоракетной обороны и средств борьбы с беспилотниками. Поэтому не стоит просто заламывать руки в ожидании того, что США предоставят больше систем «Пэтриот», – указал американец.

«Есть и другие вещи, которые могут сделать европейские страны. Речь идёт о защите европейских граждан. Украинцы, которые подвергаются атакам, и я думаю, что всё больше европейских стран во главе с Германией осознают, что несут ответственность за это, и я надеюсь, что они будут действовать», – добавил Ходжес.

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