«Нечем будет встретить» – в Киеве ждут появления на фронте миллиона русских солдат

Вадим Москаленко.  
18.03.2024 19:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское руководство собирается вдвое увеличить группировку войск, сражающуюся против Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Мы – Украина» заявил майор запаса, участник карательной операции против ЛДНР Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство собирается вдвое увеличить группировку войск, сражающуюся против Украины. Об этом в эфире...

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«Они готовятся, хотят собрать на линии фронта ещё одну такую же армию, как уже есть. Хотят ещё полмиллиона человек. То есть, на линии фронта будет до миллиона российских военнослужащих. Это очень мощная сила», – сказал Гетьман.

Он пожаловался, что Украина совершенно не готова к отражению такого удара.

«И где они смогут продвинуться – зависит от того, насколько могущественное у нас будет оружие и фортификации. Всё остальное у нас есть, мотивация есть.

Люди – надеюсь, будет мобилизация, и будут задействованы свежие силы. Потому что те, кто два года вели боевые действия, они перегружены. Люди крайне уставшие, я не уверен, что они смогут успешно выполнять боевые задачи, как и любой человек, который морально и физически истощён. С них не очень много толку», – переживал майор запаса.

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