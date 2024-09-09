«Нечем компенсировать» – на Южноукраинской АЭС вышел из строя главный насос

Из-за постоянных перегрузок на Южноукраинской АЭС сломался главный циркуляционный насос, что привело к снижению мощности генерации почти вдвое.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ходят слухи, что что-то произошло с одним из энергоблоков Южноукраинской АЭС. Можете объяснить, что там произошло?»? – спросила ведущая.

«То, что там произошло, по классификации МАГАТЭ называется событием. Сломался главный циркуляционный насос . Пусть слово «главный» вас не пугает, их там четыре, есть ещё запасные», – ответил Харченко.

«Это нормальная рабочая ситуация. Оборудование не вечное, оно ломается. А в тех условиях, в которых сейчас работает украинская энергетика, не ломаться оно не может. Нагрузки намного выше проектных.

Но он сломался. Блок мощностью 1 ГВт сначала уменьшил производство электроэнергии до 400 МВТ, потом немного вернул, до 600 МВт. Но мы сейчас в такой ситуации, что компенсировать такое уменьшение мощности практически нечем. И в результате это увеличивает очередь отключений», – подчеркнул эксперт.