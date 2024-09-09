«Нечем компенсировать» – на Южноукраинской АЭС вышел из строя главный насос

Вадим Москаленко.  
09.09.2024 21:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 825
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Из-за постоянных перегрузок на Южноукраинской АЭС сломался главный циркуляционный насос, что привело к снижению мощности генерации почти вдвое.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за постоянных перегрузок на Южноукраинской АЭС сломался главный циркуляционный насос, что привело к снижению...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Ходят слухи, что что-то произошло с одним из энергоблоков Южноукраинской АЭС. Можете объяснить, что там произошло?»? – спросила ведущая.

«То, что там произошло, по классификации МАГАТЭ называется событием. Сломался главный циркуляционный насос. Пусть слово «главный» вас не пугает, их там четыре, есть ещё запасные», – ответил Харченко.

«Это нормальная рабочая ситуация. Оборудование не вечное, оно ломается. А в тех условиях, в которых сейчас работает украинская энергетика, не ломаться оно не может. Нагрузки намного выше проектных.

Но он сломался. Блок мощностью 1 ГВт сначала уменьшил производство электроэнергии до 400 МВТ, потом немного вернул, до 600 МВт. Но мы сейчас в такой ситуации, что компенсировать такое уменьшение мощности практически нечем. И в результате это увеличивает очередь отключений», – подчеркнул эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть