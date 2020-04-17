«Нечестно, но справедливо» – московский либерал запутался в крымском вопросе

17.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Возвращение Крыма в состав России было ошибкой, но подавляющее большинство населения полуострова и правда хотели стать частью РФ.

Об этом в эфире украинской пропагандистке Олесе Бахман заявил известный российский спортивный журналист, либерал Василий Уткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос Бацман, понимает ли Уткин, что присоединение Крыма было «исторической ошибкой», Уткин ответил согласием, но при этом подчеркнул, что никакой борьбы за полуостров со стороны Украины не было.

«Вы понимаете, что то, что Россия отняла у России Крым и развязала войну на Донбассе – это большая историческая ошибка Владимира Путина?», – спросила Бацман.

«Да, конечно. Ведь это повлекло за собой серьезные последствия», – заявил Уткин.

Вместе с тем, он подчеркнул, что считает воссоединение нечестным, но справедливым: «Это было сделано нечестно, но это по сути, справедливо. Вы слышали о крымских партизанах?.. Сейчас, два года назад – слышали? Вы про крымских партизан что-нибудь слышали?.. В момент присоединения Крыма их было подавляющее меньшинство, это очевидно».

Однако журналист, не приведя никакой статистики, посчитал, что на полуострове сегодня растет количество недовольных воссоединением с Россией.

«Сейчас гораздо важнее говорить не о соотношении людей, которые хотят вернуться под эгиду Украины, стать частью Украины, и тех, которые хотят, чтобы Крым оставался российским, это соотношение гораздо менее актуально, я думаю, чем соотношение людей, которые с восторгом приняли присоединение к России, а сейчас разочарованы тем, что с ними происходит, что они реально получили. Вот это соотношение гораздо более актуально. Я нахожу его очень существенным… То, как Крым стал российским, наверное, очень трудно принять. Я не считаю, что это справедливо», – запутался Уткин.

Напомним, накануне шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией был проведен опрос населения полуострова о том, как бы оно проголосовало сегодня. Как и шесть лет назад подавляющее большинство ответило, что выбрало бы Россию.