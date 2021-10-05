Нечистый на руку прозападный олигарх обвинил сербского министра в наличии несуществующих квартир

05.10.2021 15:48 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Министр финансов Сербии Синиша Мали (см. заглавное фото) опроверг обвинения лидера прозападной Партии свободы и справедливости, экс-мэра Белграда и олигарха Драгана Джиласа в том, что у него 24 квартиры в Болгарии.

При этом сам Джилас, как и у его брат Гойко владеют десятками квартир и домов в элитных районах Белграда.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Драган Джилас обвинил Синишу Мали в том, что у того имеется 24 квартиры в Болгарии, что тот опроверг сегодня, выступая в Народной скупщине Сербии.

«Прошу тех, кто занимается этой темой, перестать врать. У меня есть только одна квартира [в Болгарии], которую я должным образом задекларировал, – сказал Мали. – В той единственной квартире я провожу лето с детьми, и те, кто приписывает мне 24 квартиры, могут также приписать и 240 или 2 тысячи 400 квартир…. Не сравнивайте меня с Гойко Джиласом и Драганом Джиласом. Если есть что-то, что не соответствует закону, пожалуйста, обращайтесь в компетентные органы. Я здесь по другим темам, потому что мы боремся за лучшее будущее для граждан».

Мали отметил, что он – не Драган Джилас с десятками миллионов евро на офшорных счетах и ​​не брат Драгана – Гойко Джилас, у которого, по его словам, имеется 35 квартир в Белграде.

«Я – не их цель. Их цель – найти счета Александра Вучича, но их проблема в том, что этих счетов не существует», – сказал сербский министр финансов.

В свою очередь издание Alo провело расследование, согласно которому выяснилось, что брат Драгана Джиласа – Гойко, владеет 35 квартирами в элитных районах Белграда, а сделки с недвижимостью тот проводил через счета зарегистрированной в Швейцарии фирмы брата Multikom Open AG, которая владеет капиталом в 5 миллионов 440 тысячи швейцарских франков.