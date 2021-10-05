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05.10.2021 15:48 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Сербия
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Нечистый на руку прозападный олигарх обвинил сербского министра в наличии несуществующих квартир

Министр финансов Сербии Синиша Мали (см. заглавное фото) опроверг обвинения лидера прозападной Партии свободы...

Министр финансов Сербии Синиша Мали (см. заглавное фото) опроверг обвинения лидера прозападной Партии свободы и справедливости, экс-мэра Белграда и олигарха Драгана Джиласа в том, что у него 24 квартиры в Болгарии.

При этом сам Джилас, как и у его брат Гойко владеют десятками квартир и домов в элитных районах Белграда.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Драган Джилас обвинил Синишу Мали в том, что у того имеется 24 квартиры в Болгарии, что тот опроверг сегодня, выступая в Народной скупщине Сербии.

«Прошу тех, кто занимается этой темой, перестать врать. У меня есть только одна квартира [в Болгарии], которую я должным образом задекларировал, – сказал Мали. – В той единственной квартире я провожу лето с детьми, и те, кто приписывает мне 24 квартиры, могут также приписать и 240 или 2 тысячи 400 квартир…. Не сравнивайте меня с Гойко Джиласом и Драганом Джиласом. Если есть что-то, что не соответствует закону, пожалуйста, обращайтесь в компетентные органы. Я здесь по другим темам, потому что мы боремся за лучшее будущее для граждан».

Мали отметил, что он – не Драган Джилас с десятками миллионов евро на офшорных счетах и ​​не брат Драгана – Гойко Джилас, у которого, по его словам, имеется 35 квартир в Белграде.

«Я – не их цель. Их цель – найти счета Александра Вучича, но их проблема в том, что этих счетов не существует», – сказал сербский министр финансов.

В свою очередь издание Alo провело расследование, согласно которому выяснилось, что брат Драгана Джиласа – Гойко, владеет 35 квартирами в элитных районах Белграда, а сделки с недвижимостью тот проводил через счета зарегистрированной в Швейцарии фирмы брата Multikom Open AG, которая владеет капиталом в 5 миллионов 440 тысячи швейцарских франков.

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