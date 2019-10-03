Недалёкость Зеленского поразила эксперта

03.10.2019, Москва, Владимир Гладков

В условиях кризиса, начинающегося на Украине после подписания формулы Штайнмайера, единственным естественным союзником для Владимира Зеленского могла бы стать «Оппоплатформа», однако вместо объединения офис президента инициирует закрытие телеканалов Виктора Медведчука, которые информационно могли бы поддерживать главу государства.

На такую нелогичность действий Зеленского в эфире канала «Россия-1» обратил внимание политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, что подчёркивает неумность, мягко говоря, новой команды Зеленского. Посмотрите, кто сейчас вышел против него бунтовать: порохоботы, нацики, и кто единственный, кроме «Слуги народа» (и то, половина фракции попрятались), – единственная фракция, которая поддержала эту формулу Штайнмайера, по сути дела, внешнеполитический акт Зеленского, «Оппозиционная платформа».

То есть, те самые каналы, против которых Зеленский начал войну. Он даже не подумал, что, может, завтра ему будет нужна помощь этих самых телеканалов, которые уже помогли ему избраться. Что и говорит о том, что люди там, выполняя поручения Коломойского, устраняя его конкурентов, сами роют себе могилу», – заявил Корнилов.