Неделя, когда хоронили российский футбол

28.09.2020, Москва, Платон Беседин

Вот вам и неделя! Страх! Для российских спортивных болельщиков – тоска и печаль. А для РФС (Российского Футбольного Союза) – серьёзный повод задуматься. Но, простите, когда такое у нас случалось, чтобы функционеры, плотно и комфортно сидящие на тёплых, сытных местах, горевать стали из-за спортивных-то неудач? Пока гром не грянет…

Сначала московское «Динамо» проиграло совсем уж никакому тбилисскому «Локомотиву», забив один мяч, но пропустив два. После с аналогичным счётом «слился» «Ростов» – его обидчиком стал израильский «Маккаби», а ведь когда-то ростовчане с самой «Баварией» тягались. Впрочем, в былые времена и волгоградский «Ротор», которому нынче впаивают одно техническое поражение за другим (коронавирус, ну-ну!), на равных бился с мегаклубом «Манчестер Юнайтед». И да, на прошедшей неделе разве что «Краснодар» у греческого «ПАОКа» выиграл. Ну, как выиграл? Отскочил.

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Можно, конечно, говорить, что где-то не повезло, что где-то не доработали тренеры, где-то игроки – однако это лирика. И большинство причастных к футболу людей тоскливое – системное! – положение дел прекрасно понимает. Беда не в том, что, к примеру, тренер Валерий Карпин плохо настроил команду – пусть и это тоже, но, прежде всего, мы имеем дело с системным кризисом российского футбола. Наши команды раз за разом проваливаются в еврокубках. Да и внутренний чемпионат, снимем розовые очки, превращается в болото, из которого всевозможными усилиями – честными и не очень – тянут политический проект под названием «Зенит», отвращая болельщиков от футбола.

Собственно, очередной тур внутреннего чемпионата, состоявшийся на прошедших выходных, это в лишний раз подтвердил. Реабилитировался отчасти перед болельщиками «Ростов», обыгравший тульский «Арсенал». Но самое интересное вновь состоялось не в футбольной плоскости, а в судейской. Да, без вопросов «Зенит» по всем статьям переиграл «Уфу» – однако это не отменяет того, что судья дал в ворота уфимцев совершенно трагикомический пенальти. Игрок питерцев Сердар Азмун не просто симулировал в штрафной соперника, но повёл себя так, словно по окончании карьеры футболиста решил стать актёром. Глядишь, и не только Петров на экране появится.

Делаю акцент на данном событии, потому что оно есть ключ к пониманию неудач российского футбола на международной арене. К сожалению, игроки, выступая внутри чемпионата, привыкают к определённым правилам игры, а именно к тому, что всё решается отнюдь не на футбольном поле, а за его пределами.

Почему раз за разом проваливается питерский «Зенит»? Да потому что Азмун, Дзюба и компания привычно ждут судейского свистка – мол, чего напрягаться? Однако в Европе рефери не ведают о политическом «заказе». Подобное расслабляет одних и стрессует других.

Добавьте к этому искусственный лимит, ограничивающий пребывание иностранцев в командах и фактически позволяющий российским игрокам пребывать в комфортных сытых условиях вне конкуренции – и получите следующую картину. Чемпионат, заточенный под победы одного клуба. Странное судейство. Российские игроки, получающие огромные зарплаты и ненужные никому в Европе (за редким исключением, кроме умницы Алексея Миранчука). Иностранцы, которые, попав в сомнительные реалии, очень быстро снижают требования к себе (Малком в «Барселоне» и Малком в «Зените» – два разных персонажа).

И всё бы ничего, если бы подобное «пиршество» не стоило таких колоссальных денег. Однако российский футбол – это очень дорого. Да, большие деньги в футболе крутятся по всему миру, но там это – частное и спонсорское финансирование. В России же футбол на 95 процентов (удачное исключение, лишь подтверждающее правило – «Краснодар» Сергея Галицкого) финансируется за счёт государства.

Так скажите: для чего нам такой футбол? Особенно в сложные во всех смыслах времена. Нет хлеба – получите зрелища? Но и их нет. От слова «вообще». Снова и снова российский футбол проваливается и позорится в мире, а платит за эту стыдобу российский народ.

Странное во всех смыслах мероприятие. С оттенком мазохизма, не иначе. Так тогда кто-нибудь может объяснить для чего оно тогда нам?