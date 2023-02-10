«Неделю прокапать в санатории, только потом подпускать к семье» – вырвавшийся из Бахмута боевик

Украинских военных, возвращающихся из зоны боевых действий, необходимо на неделю отправлять в санатории с процедурами и конкурсами для обретения адекватного состояния.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил вернувшийся по ротации из оккупированного Артёмовска (ДНР) боевик запрещенного в РФ украинского нацистского батальона «Свобода» Владимир Ращук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я два дня нахожусь дома, и, честно говоря, я благодарен своей жене, благодарен всем жёнам, которые встретили моих побратимов, что у них есть огромная сила, терпение и понимание, откуда мы приехали, чтобы нас «вывозить», это очень непросто. Потому что мы приехали с другой реальности, и от этого очень тяжело. У меня есть своё мнение по поводу того, как должен выглядеть «компрессионный» лагерь, когда человек возвращается из зоны боевых действий, и перед тем, как он приедет к своей семье, в идеале было бы, если бы собираться где-то в санатории, где будут какие-то капельницы, какие-то мероприятия по типу творчества, кино какое-то показывать, концерты и так далее», – рассуждал он.

«Чтобы где-то неделю ребята поварились в своём соку, для того, чтобы высказали друг другу всё, что есть. Без алкоголя, без наркотиков, именно про здоровье и про общение друг с другом. Рассказать, кто как воевал, кто что переживал. Чтобы эту неделю они вылили, и только после того чистыми, возвращались к своим семьям, когда там нет бомбёжки. Было бы очень круто для психологического состояния», – поделился мечтами Ращук.