Недобиток Пономарёв анонсировал террор против чиновников в России

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Украина должна сосредоточить усилия на терроре против российских чиновников, преступления должны совершаться руками обладателей паспортов РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учитывая, что ранее Пономарёв уверял, будто убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского совершены некими «российскими партизанами», к его выступлению следует отнестись со всей серьёзностью компетентным органам.

«Чтобы это была не Украина, которая нападает на официальные фигуры этого режима, а сами россияне», – сказал террорист.

«Они сидят и просто выполняют свои обязанности и тем самым помогают войне, а для себя говорят, что мы просто настоящие функционеры, которые выполняют приказы, но мы непосредственно не вовлечены в военные действия. Именно поэтому необходимо создавать для них непосредственные угрозы. Чтобы они понимали, что они вовлечены в эту войну. Что все остальные – Запад, Украина, партизаны, считают их участниками этой войны», – заявил Пономарёв.

Минувшим летом предатель заявил, что был ранен при взрыве «Герани» рядом с его домом под Киевом.