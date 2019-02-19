19.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Один из выживших ветеранов УПА на предвыборной встрече с Петром Порошенко в Ивано-Франковской области призвал воспользоваться примером бандеровцев и «дать ему по зубам», очевидно, имея в виду российского президента Владимира Путина.

«Дайте ему по зубам, – крепко пожал руку Президенту ветеран Украинской повстанческой армии. – Мы давали в наше время, вы теперь», – так пересказал состоявшийся диалог Святослав Цеголко, пресс-секретарь Порошенко.

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Цеголко намеренно не указывает, кому именно призывал «дать по зубам» бандеровец, однако, очевидно, что в данном случае речь идёт о хозяине Кремля.

Политолог Владимир Корнилов обращает внимание, что известный бой УПА с советскими войсками под городком Броды Львовской области завершился разгромом бандеровцев, поэтому пафос окружения Порошенко выглядит фальшиво.

«Странный твит от пресс-секретаря Порошенко. Судя по нему, ветеран УПА призывал ударить по зубам Порошенко. При этом хвастался, что сам в своё время кому-то давал. Это под Бродами они всем давали? Теперь очередь Порошенко давать пришла?» – комментирует Корнилов.