Недобитый ветеран «Азова»: Русские оснащены лучше ВСУ

Вадим Москаленко.  
02.01.2024 19:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для воюющих на фронте бандеровцев обидно слушать запущенный офисом Зеленского телемарафон, где утверждается, будто русская армия слабая и отсталая.

Об этом на встрече с почитателями говорили комбаты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной недобитыми «ветеранами» запрещённого в РФ нацистского «Азова» под командованием украинского националиста Андрея Билецкого, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для воюющих на фронте бандеровцев обидно слушать запущенный офисом Зеленского телемарафон, где утверждается, будто...

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Прозвучал вопрос, какое у «среднестатистического кацапа» снаряжение, и насколько оно хуже украинского.

«Кто сказал, что оно хуже? Арестовича переслушали?» – удивился один из комбатов.

«Ну, такое сложилось впечатление, якобы они с ржавыми АК и в страйкбольных…» – начал оправдываться автор вопроса.

«Телемарафон просто надо дома выключить, и дальше пойдёт какая-то реальность, будет вливаться в массы», – раздражённо перебил нацист.

В свою очередь комбат с позывным «Ролло» вообще сказал, что российская армия «ничем не хуже украинской, даже лучше».

«Технологически более оснащённая, больше техники, лучше оружие и лучше снаряжение, чем у украинской. С чего вы взяли, что хуже? Это даже унижение какое-то получается наше. Типа, х..ли вы воюете с лохами и ничего не можете сделать?

Они объективно сильнее. И имеют лучшее снаряжение и лучшие государственные программы по снаряжению и обеспечению армии. И не надо недооценивать противника, это очень серьёзный противник. Серьёзнее, чем большинство армий мира.

А отношение к ним, как к долб…бам и лохам, так мы сами, выходит, долб…бы и лохи, которые таким прое…уют. Вот, в чём правда. Так что надо не х…й заниматься», – возмущался «Ролло».

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