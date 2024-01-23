Недоброе утро от российских ракет. Харьков без света, в Киеве – пожар

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Сегодня рано утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога, причиной которой стали пуски ракет российскими стратегическими бомбардировщиками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники со стороны киевского режима.

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Так, Воздушные силы ВСУ проинформировали, что ракеты запущены двумя волнами бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-22м3.

При этом указывалось, что ракеты летят в разных направлениях и постоянно меняют курс.

«В результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Детали выясняются. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!», – сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

Уже в четыре утра мэр Харькова написал, что в городе прозвучала «серия взрывов».

В 7.15 он сообщил о новых взрывах, чуть позже добавив:

«В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов».

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что, кроме Ту-95МС, Ту-22М3, были запуски «Искандеров».

«Из результатов пока известны повторные прилеты по Шостке (где в прошлый раз был нанесен удар по заводу «Импульс») и Павлограду. Ждем новой информации…», – написал Подоляка.

На данный момент известно, что под Харьковом в результате удара горит газопровод.