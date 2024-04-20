Недоброе утро, Украина! Российские ракеты поразили промпредприятие и аэропорт

Олег Кравцов.  
20.04.2024 11:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1147
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские войска продолжают наносить ракетные удары по объектам на территории Украины. Успешность атак подтверждают представители киевского режима на местах, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Так, глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что сегодня утром армия РФ атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья.

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по объектам на территории Украины. Успешность атак подтверждают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Кроме того, была атакована Сумская область.

«В Сумах сегодня было два прилета. Причем, по моим данным, били дуплетом в район аэропорта (один удар, а чуть позже второй туда же). Или опять кого-то из «летунов» на вертушке подловили или по складам ударили (их за несколько лет до войны построили)», – пишет в своем тг-канале военный обозреватель, уроженец Сумщины Юрий Подоляка.

По его словам, в Сумской области, был еще прилет в районе Конотопа.

«Туда тоже бьют постоянно, и там много целей куда можно бить (предприятия ВПК, склады, транспортный узел)», – добавил он.

В настоящее время в большинстве областей Украины вновь объявлена воздушная тревога с указанием «угроза баллистики».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть