Недоброе утро, Украина! Российские ракеты поразили промпредприятие и аэропорт

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Российские войска продолжают наносить ракетные удары по объектам на территории Украины. Успешность атак подтверждают представители киевского режима на местах, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Так, глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что сегодня утром армия РФ атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья.

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Кроме того, была атакована Сумская область.

«В Сумах сегодня было два прилета. Причем, по моим данным, били дуплетом в район аэропорта (один удар, а чуть позже второй туда же). Или опять кого-то из «летунов» на вертушке подловили или по складам ударили (их за несколько лет до войны построили)», – пишет в своем тг-канале военный обозреватель, уроженец Сумщины Юрий Подоляка.

По его словам, в Сумской области, был еще прилет в районе Конотопа.

«Туда тоже бьют постоянно, и там много целей куда можно бить (предприятия ВПК, склады, транспортный узел)», – добавил он.

В настоящее время в большинстве областей Украины вновь объявлена воздушная тревога с указанием «угроза баллистики».