Недоброжелатели Иркутского губернатора рано радуются

22.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Недоброжелатели губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко зря надеются на то, что его ждут неприятности после того, как Владимир Путин раскритиковал ход ликвидации последствий наводнения. Замечания президента касались всех управленцев, прежде всего, представителей федеральной власти, курировавших ликвидацию ЧП.

Об этом пишут российские политологи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Константин Калачёв в своём блоге отмечает, что Левченко повёл себя как опытный управленец.

«Что тут сказать, конъюнктурщик после оценки президента начал бы шашкой махать, разносить на телекамеры всё и всех в пух и прах. Левченко повел себя достойно. Губернатор сообщил, что записывал замечания президента. И они будут обязательно все устранены – необходимые команды уже даны. А показухи и истерик не надо. Старой закалки человек», – пишет Калачёв.

Его коллега, политолог Илья Гращенков согласен с Калачевым.

«Левченко – молодец! Его враги попытались раздуть скандал из-за критики президента в адрес штаба по устранению наводнения в Тулуне (куда, кстати, входят также Шойгу, Мутко, Зиничев, да и сам Путин в общем-то), вырвав из контекста недовольство именно действиями «местных властей». Видимо, предполагалось, что губернатор падает в обморок, его увозят, а вместо него привозят молодого технократа.

Но Левченко просто согласился с президентом: «да, я ведь тоже недоволен, что всё делается не так быстро, как хотелось бы». Вот тут и разрыв шаблона и основное отличие настоящего политика-тяжеловеса от новоиспечённых «управленцев», – рассуждает эксперт.

Гращенков подчеркивает, что руководство Иркутской области ежедневно выполняет колоссальный объём работы, но многое нельзя сделать сиюминутно из-за процедурных вопросов.

«Не все технологически можно ускорить и нужно не бояться говорить об этом. Желание взять под козырек и сделать все так, чтобы начальство увидело твое рвение и готовность выполнить невозможное (по старой схеме, мол, ты не смог, а он сказал, что сможет!) – это тактика временщика…

Комиссия, которая занимается инструментальным обследованием пострадавших строений, еще работает. Домов обследовано больше, чем готово актов. Здесь тормозит долгий процесс оформления документа: состояние фундамента, стен, крыши, стоимость, смета, дефектная ведомость – все ответы должны стопроцентно соответствовать действующему законодательству, а не эмоциям. И каждый акт подписывает группа специалистов.

А были, например, люди, которые жили без прописки. Такие случаи рассматриваются в суде. Сегодня таких заявлений целых – более двух тысяч! Так же и с выплатами, часть дел по выплатам находится в судах для решения вопросов по существу.

Может ли губернатор принять решение за суд? Нет. И давить на них, чтобы убыстрить ситуацию – не в его компетенции. Полагаю, что в Москве все это прекрасно понимают, но не могут не использовать ситуацию для того, чтобы не укусить губернатора», – пишет Гращенков.