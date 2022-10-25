«Недоглядели» – Дугин возложил часть вины на РФ за превратившегося в зверя Зеленского
Россия несет ответственность, за начало боевых действий на Украине, хотя и меньшую, чем Запад.
Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что происходит на Украине, это результат нашего недоучета стратегии Запада. Конечно, есть преступный, практически нацистский режим Киева, но в том, что он укрепился на Украине, есть и наша вина. Мы недооценили угрозу, не предприняли всего, что могла предпринять в те эпохи, когда отношения с Украиной были более или менее приличными, не защитили тех, кто думал иначе, чем киевские ультра-националисты и западники – в то время, когда у нас были эти возможности.
Сегодня мы не в самом лучшем положении. Речь идет о том, что война – это самое худшее решение ситуации. Она свидетельствует о том, что кто-то допустил слишком много ошибок. Если мы не сделали чего-то, чтобы избежать прямого военного столкновения, значит, мы тоже виноваты. Даже если мы жертвы, все равно мы виноваты в том, что война началась. Я полагаю, чем сильнее, сознательней, могущественнее будут представители многополярной реальности, чем добрее мы будем к самим себе и нашим братьям, тем больше у нас шансов избежать полной настоящей большой войны. Конечно, агрессором выступает глобалистский Запад, но надо спросить самих себя: а мы все сделали, чтобы избежать этого», – сказал Дугин.
Он считает украинскую элиту не только виновниками, но жертвами конфликта.
«Они, в первую очередь, предатели, но одновременно они и жертвы – как собственных заблуждений, так и наших недоработок. Мы несем ответственность за наших восточнославянских братьев-украинцев. Мы не можем сказать: вы все нацисты и фашисты. Это сейчас происходит, но это не самый лучший поворот. Мы несем за них ответственность. Надо спросить себя, все ли мы сделали, чтобы избежать этого конфликта. Малоросская идентичность должна быть учтена, и украинскому жестокому прозападному бесчеловечному национализму мы должны противопоставлять не свой национализм, а единство.
Мы должны их включать, а не исключать. Это все равно братоубийственная война. Мы уничтожаем своих собственных людей. Мы вынуждены это делать. И хотя вина в основном лежит на Западе и на марионеточных элитах, которые захватили власть в родной нам стране, ответственность с себя снимать нельзя», – сказал Дугин.
Спасибо!
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