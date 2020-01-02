Недогосударство Косово не в состоянии сформировать «правительство» без помощи американцев

02.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Новое «правительство» в непризнанном Косово может быть создано только при условии, если США создадут искусственную коалицию между «Самоопределением» и Демократическим союзом.

Об этом сообщил депутат партии «Сербский список» и новый вице-спикер «парламента» Косово Славко Симич.

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Если американцы не вмешаются, то, по его мнению, можно быть уверенным, что весной будут новые выборы.

Вице-спикер напомнил, что тупиковая ситуация в переговорах между двумя крупнейшими албанскими политическими партиями возникла из-за того, что они не смогли поделить пост «президента» Косово.

При этом он заявил, что албанцы пытаются всеми возможными способами политически ограничить «Сербский список» и лишить эту партию любого политического права, которое ей полагается по «законодательству» Косово.

«Сербский народ доверяет нашей партии, потому что мы выиграли все 10 мест в парламенте, и теперь мы не позволим ни Альбину Курти, ни кому-либо еще манипулировать сербской общиной», – сказал Симич.

Завтра в Белграде представители косовских сербов встретятся с директором управления по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марком Джуричем, чтобы проанализировать политическую ситуацию в крае после выборов и обсудить будущие проекты.

«Президент Александр Вучич и Джурич поддерживают каждого сербского ребенка, домохозяйство, школу, больницу, местное самоуправление и каждую нашу идею и проект. Никогда еще не было такого консенсуса между государством и сербским народом в Косово», – сказал Симич.

Албанские политики не учитывают интересы меньшинств, в том числе и сербского населения, несмотря на то, что его кандидаты набрали большинство голосов в анклавах, а значит, имеют право на несколько позиций в правительстве.

Напомним, ни один из последних четырех «парламентов» Косова не смог завершить полный срок полномочий.