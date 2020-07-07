«Недонаселение. Я ненавижу украинцев» – русофоб Дроздов взялся за соотечественников

07.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинцы – это неполноценные люди, которые справляет нужду в своей стране, но не являются носителями независимости.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил львовский журналист-русофоб Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов признался, что ненавидит украинцев и хотел бы жить в Канаде.

«Я ненавижу наших людей. Наши люди для меня иногда это как термин. Когда я хочу объяснить что-то, где нет рационального, где есть полностью нетребовательный, тупой, примитивный плебейский подход к себе, к миру, вообще к геополитической ситуации, где они живут тут и сейчас, я тогда употребляю термин «наши люди». И он мне объясняет все. Наши люди очень часто в лучшем случае никакие с государствообразующей точки зрения, а с другой стороны они даже являются латентными врагами…

Я бы хотел жить в Канаде. Мне просто нравится эта страна. Я всегда об этом говорю, потому что снизу Америка как гарант стабильности, сверху немного Америки, куча лесов, много океана справа и слева. Это рай на земле. К большому сожалению, мне не повезло, меня Бог поселил пинцетом в одну из самых проблемных точек на земном шаре, в одну из самых черных точек, где происходили такие катаклизмы, которые вообще никому еще не снились. Приходится в себе этот хорор, этот беспрерывный фильм ужасов смотреть внутри себя», – заявил Дроздов.

Пропагандист также назвал Россию «вечным оккупантом», а украинцев – населением, которое уже неспособно стать самостоятельным.

«Оттуда всегда шел оккупант и оттуда всегда шла оккупация. Это единственный наш сосед из всех существующих, который нас не представляет самодостаточными, уникальными и полностью независимыми, суверенными людьми…

В какой-то момент колонизатор окончательно победил, и он сделал за счет своего количественного и, к сожалению качественного преимущества. За ним стояло государство, которая обслуживала его оккупационные интересы, а, значит, он имел возможность навязать всем сателлитам свой язык, свою культуру, свои даже ментальные вещи. И он это сделал бесповоротно.

К большому сожалению, я в современных украинцах вижу потомков того безязыкового, покорного даже не гражданина, а недогражданина, который себя не представляет государствообразующим существом. Это просто население, которое населяет, ходит в туалет, сливает за собой воду. Иногда не сливает, и все. Он просто переводит этот мир в определенные отходы», – резюмировал пропагандист.